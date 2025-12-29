SalamAir im Anflug auf den Flughafen Wien

29.12.2025

Der omanische Low-Cost-Carrier fliegt erstmals nach Österreich und setzt dabei einen Airbus A321neo ein.

SalamAir im Anflug auf den Flughafen Wien Bild: SalamAir
Ab 24.Juni 2026 verbindet SalamAir den Flughafen Wien dreimal wöchentlich mit Maskat. Damit ist der Oman erstmals direkt von Wien aus erreichbar.Die neue Verbindung eröffnet Touristen und Wirtschaftstreibenden den Zugang zu einer aufstrebenden Reisedestination im Nahen und Mittleren Osten. „Der Oman zählt zu den spannendsten Reisedestinationen im Nahen Osten – reich an Kultur, Natur und Zukunftspotenzial.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Emirates SkyCargo zeigt sich von ihrer tierischen Seite

Auch Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule sind 2025 unter den „Fluggästen“ gewesen.

23.12.2025

Flughafen Köln/Bonn: Fiege übernimmt Luftfrachthandling

Gemeinsames Verständnis zur Weiterentwicklung des Standorts und zur Erschließung neuer Marktpotenziale.

22.12.2025

DHL erweitert SAF-Kooperation mit AFKLMP Cargo 

Mit der Entwicklung marktfähiger Book & Claim-Modelle wollen die Partner nachhaltige Luftfrachtlösungen vorantreiben.

19.12.2025
Anzeige