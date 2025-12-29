SalamAir im Anflug auf den Flughafen Wien

Der omanische Low-Cost-Carrier fliegt erstmals nach Österreich und setzt dabei einen Airbus A321neo ein.

Ab 24.Juni 2026 verbindet SalamAir den Flughafen Wien dreimal wöchentlich mit Maskat. Damit ist der Oman erstmals direkt von Wien aus erreichbar.Die neue Verbindung eröffnet Touristen und Wirtschaftstreibenden den Zugang zu einer aufstrebenden Reisedestination im Nahen und Mittleren Osten. „Der Oman zählt zu den spannendsten Reisedestinationen im Nahen Osten – reich an Kultur, Natur und Zukunftspotenzial.