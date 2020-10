SAL Heavy Lift erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Intermarine

Ein großes neues Unternehmen ist bereit, die Segel zu setzen. SAL Heavy Lift und Intermarine, zwei der bekanntesten Namen auf dem Gebiet der Schwergutschifffahrt, schließen sich zusammen, um eine neue Schifffahrtslinie für Nord- und Süamerika, sowie Transatlantikverbindungen zu schaffen. Intermarine, die als unabhängige Marke innerhalb der SAL Heavy Lift Group agiert, wird ihren Liniendienst in Nord- und Südamerika an den globalen Schwergutdienst von SAL anbinden und somit die umfassendste maritime Stückgut- und Schwergutlösung Amerikas auf den Markt bringen.

Intermarine und SAL Heavy Lift sind seit Jahrzehnten in der Schifffahrt aktiv, haben aber unterschiedliche Marktsegmente und Regionen bedient. Die beiden Unternehmen verbinden nun ihr Fachwissen, die Ressourcen und die Flotten und bilden ein neues Angebot, von dem ein breites Kundenspektrum, sowohl lokal als auch international, in Form von Schifffahrtsdiensten nach, von und in Amerika profitieren soll.

Seit über 30 Jahren bietet Intermarine hochwertige Stückgut-Liniendienste zwischen Nord- und Südamerika und in der Karibik, das in Kombination mit einem starken inneramerikanischen Vertriebsnetz. SAL will die Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent erweitern, indem sowohl bestehenden als auch neuen Kunden ein breiteres Spektrum an Transportmöglichkeiten und Dienstleistungen geboten bekommen.

Duch die Übernahme von Intermarine können die Kunden von SAL nicht nur mehr Schiffe in und von Südamerika aus nutzen, sondern auch abgelegene Flussdeltas erreichen, zu denen die Reederei sonst nur begrenzten Zugang gehabt hätte. Im Gegenzug erhalten die Kunden von Intermarine Zugang zur modernen Schwergutflotte von SAL für Verschiffungen zwischen Amerika, Europa, Afrika und Asien.

www.intermarine.com; www.sal-heavylift.com