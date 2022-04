SAF-Signal von Lufthansa Cargo und Kühne+Nagel

Am 14.April startete der Lufthansa Cargo Frachter mit der Kennung D-ALFK unter der Flugnummer LH8406 in Richtung Seoul (Südkorea), erstmals mit einer neuen flugfähigen Beklebung: Mit der Aufschrift „Flying into the Future CO2-neutral“ sowie dem Zusatz „Power-to-Liquid Sustainable Aviation Fuel“ machen der Logistikdienstleister Kühne+Nagel und Europas führende Frachtairline Lufthansa Cargo ab sofort auf ihre gemeinsame Mission aufmerksam.Beide Unternehmen setzen sich gemeinsam für die Förderung der zukunftsweisenden Power-to-Liquid Technologie ein, um die Dekarbonisierung der Luftfracht voranzutreiben.Kühne+Nagel und Lufthansa Cargo hatten im vergangenen Jahr eine exklusive Partnerschaft dazu vereinbart.„Eine erfolgreiche und nachhaltige Transformation der Luftfracht kann nur gelingen, wenn wir uns mit starken Partnern zusammenschließen.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login