Saexinger GmbH glänzt in der Gefahrgutlogistik

„Man kann als Mittelständler nur gut sein, wenn man sich spezialisiert“, sind sich Ivana Böntner und Karl Böntner einig.

Bild: Leadersnet.at-C. Mikes / Ivana und Karl Böntner gemeinsam mit ihren Töchtern und dem Hermes-Wirtschaftspreis 2025.

Die Saexinger GmbH wurde am Freitag in der Wiener Hofburg mit dem Hermes-Wirtschaftspreis 2025 in der Kategorie Logistik ausgezeichnet.Das Familienunternehmen mit Sitz in Wien fokussiert unter der Geschäftsführung von Ivana Böntner und Karl Böntner auf eine klar definierte Marktnische und erzielt damit knapp 20 Mio.EUR Jahresumsatz.Als Anbieter von hochwertigen Dienstleistungen in der Gefahrgutlogistik besetzt Saexinger eine Führungsposition in Österreich.Dazu leisten die 63 Mitarbeitenden einen wichtigen Beitrag, Das Unternehmen bewirtschaftet an den Standorten in Wien Liesing (Zentrale) und Ennsdorf (NÖ) hochsichere Gefahrgutlager mit 12.