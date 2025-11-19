Anzeige

Säule der letzten Meile: 20 Jahre PaketShops bei GLS Austria

19.11.2025

Viele der rund 900 Partnerbetriebe tragen zum kontinuierlichen Wachstum des Paketdienstleisters bei.

Säule der letzten Meile: 20 Jahre PaketShops bei GLS Austria Bild: GLS Austria - Valerie Kloubert
Am 13.Juni 2005 ging bei GLS Austria der erste PaketShop im Geschäft „British Style“ in Wien an den Start.Heute zählt das Netz des Paketdienstleisters mehr als 900 Standorte – vom Bregenzerwald bis zum Neusiedlersee.Was zunächst allein als Versandstelle für Pakete innerhalb der EU diente, ist heute ein integraler Bestandteil der letzten Meile.Denn mit der Erweiterung des Serviceangebots um Abhol- und Retourenlösungen entwickelte sich der PaketShop zu einer zentralen Schnittstelle zwischen Versendern, Empfängern und dem GLS-Zustellnetz.

