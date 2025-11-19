Säule der letzten Meile: 20 Jahre PaketShops bei GLS Austria

Viele der rund 900 Partnerbetriebe tragen zum kontinuierlichen Wachstum des Paketdienstleisters bei.

Am 13.Juni 2005 ging bei GLS Austria der erste PaketShop im Geschäft „British Style“ in Wien an den Start.Heute zählt das Netz des Paketdienstleisters mehr als 900 Standorte – vom Bregenzerwald bis zum Neusiedlersee.Was zunächst allein als Versandstelle für Pakete innerhalb der EU diente, ist heute ein integraler Bestandteil der letzten Meile.Denn mit der Erweiterung des Serviceangebots um Abhol- und Retourenlösungen entwickelte sich der PaketShop zu einer zentralen Schnittstelle zwischen Versendern, Empfängern und dem GLS-Zustellnetz.