Rotterdam Shortsea Terminals setzt auf Kalmar-Technologie

Das Unternehmen wurde im April 2021 von Blue Ocean Capital und Crestline Investors übernommen.

Kalmar hat mit Rotterdam Shortsea Terminals (RST) eine Vereinbarung über die Lieferung von fünf Hybrid-Straddle-Carriern abgeschlossen.Die Maschinen sollen im 3.Quartal 2026 ausgeliefert werden.RST ist Europas größtes Hafenterminal für den Kurzstreckenseeverkehr und beschäftigt rund 350 Mitarbeitende.Angeboten werden Containerumschlag, Lagerung und ein umfassendes Portfolio an Zusatzdienstleistungen wie Leerdepot, Crossdocking und mehr, immer mit einem starken Fokus auf Effizienz und Nachhaltigkeit.