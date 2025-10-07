Rotterdam Shortsea Terminals setzt auf Kalmar-Technologie

07.10.2025

Das Unternehmen wurde im April 2021 von Blue Ocean Capital und Crestline Investors übernommen.

Rotterdam Shortsea Terminals setzt auf Kalmar-Technologie Bild: Kalmar
Kalmar hat mit Rotterdam Shortsea Terminals (RST) eine Vereinbarung über die Lieferung von fünf Hybrid-Straddle-Carriern abgeschlossen.Die Maschinen sollen im 3.Quartal 2026 ausgeliefert werden.RST ist Europas größtes Hafenterminal für den Kurzstreckenseeverkehr und beschäftigt rund 350 Mitarbeitende.Angeboten werden Containerumschlag, Lagerung und ein umfassendes Portfolio an Zusatzdienstleistungen wie Leerdepot, Crossdocking und mehr, immer mit einem starken Fokus auf Effizienz und Nachhaltigkeit.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Terminal Rinfuse Venezia vor massiver Aufwertung

Durch das Investitionsprogramm von Euroports wird die Umschlagskapazität bis 2050 auf 3,56 Mio. Tonnen erhöht.

06.10.2025

Schwefelterminal in Brake jetzt bei der J. Müller Gruppe

Das Logistikunternehmen managt ab sofort den Betrieb der Anlage im norddeutschen Seehafen. Fokus liegt künftig auf dem Importmarkt.

03.10.2025

Jetzt auch in Island eine Kühne+Nagel Organisation

Mit Schwerpunkt auf Stückgut und verderbliche Güter strebt das Unternehmen in fünf Jahren die Position als führender Spediteur des Landes an.

02.10.2025
Anzeige
Anzeige