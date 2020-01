Rosenbauer hat den 2.000sten Panther ausgeliefert

Mit einer traditionellen Push-Back-Ceremony* wurden am 13.Jänner am Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) zwei brandneue Rosenbauer Panther 6x6 HRET von Rosenbauer in Dienst gestellt.Die Fahrzeuge bilden in Zukunft die Flaggschiffe der Flughafenfeuerwehr.Leistung, Sicherheit und Ergonomie der Highend-Geräte übertreffen die Vorgaben von NFPA (National Fire Protection Association) und FAA (Federal Aviation Administration).Damit gehören die PANTHER auf dem FLL zu den besten Flughafenlöschfahrzeugen (FLF) der Welt.

