„Rollende Autobahn“ durch die Schweiz wird eingestellt

Die Schweizer RAlpin AG kündigt das vorzeitige Aus für die von ihr betriebene „Rollende Autobahn“ (Rola) zwischen Freiburg im Breisgau und Novara in Norditalien an.Wie das Schienenverkehrsunternehmen mit Sitz in Olten bekanntgibt, wird das Bahnverladeangebot in Absprache mit dem Bund bereits mit Fahrplanwechsel im Dezember 2025 eingestellt - und nicht wie ursprünglich vorgesehen per Ende 2028.RAlpin könne die Rola unter den „geänderten Voraussetzungen“ nicht mehr wirtschaftlich betreiben, heißt es zu den Gründen.Seit 2001 hatte es das Angebot zwischen Freiburg im Breisgau und der italienischen Provinzhauptstadt Novara gegeben, nun ist Schluss.Damit bricht eine bedeutende Stütze im alpenquerenden Güterverkehr weg.

