Röhlig Logistics jetzt unter eigenem Namen in Brasilien

Das Familienunternehmen bietet in dem südamerikanischen Land ein komplettes Spektrum an hochwertigen Dienstleistungen.

Röhlig Logistics hat sein globales Netzwerk zum 1.Jänner 2023 mit der Eröffnung einer Niederlassung in São Paulo (Brasilien) erweitert. Mit dem neuen Standort ist das inhabergeführte Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Bremen nun mit 13 eigenen Standorten in Lateinamerika vertreten.„Brasilien bietet als größte lateinamerikanische Volkswirtschaft ein enormes Wachstumspotenzial.Das gilt insbesondere für die Metropole São Paulo, die zu den bevölkerungsreichsten Städten der Welt gehört und sich zum wirtschaftlichen Kraftzentrum des Landes entwickelt hat", sagt Ulrike Baum, Chief Human Resource Officer und Mitglied des Global Executive Boards bei Röhlig Logistics.