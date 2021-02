Rhenus übernimmt die deutschen BLG-Speditionsstandorte

Die BLG Logistics Group konzentriert sich künftig auf nationales und internationales Geschäft in den Geschäftsbereichen Contract, Automobile und Container.

Rhenus Air & Ocean verstärkt ihre Präsenz in Deutschland mit der geplanten Übernahme der Speditionsgeschäfte der BLG International Forwarding GmbH & Co KG.Mit dem Zukauf erschließt der Logistikdienstleister neue Geschäftsfelder und stellt der BLG Gruppe sein globales Netz zur Verfügung.Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kartellbehörden erfolgt die Transaktion zum 1.April 2021.Von der Übernahme ausgenommen bleibt der Speditionsstandort der BLG in Bremen, der sich auf Landverkehr, Schwerguttransporte, Projektgeschäft und Seefracht konzentriert.