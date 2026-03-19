Rhenus-Trio managt rot-weiß-rotes Großprojekt

19.03.2026

Der Logistikdienstleister hat einen komplexen multimodalen Transport aus Österreich nach North Carolina abgewickelt.

Rhenus-Trio managt rot-weiß-rotes Großprojekt Bild: Rhenus Gruppe
Den multimodalen Transport von Prozessequipment und Anlagenkomponenten von Österreich in die USA hat die Rhenus Gruppe vor kurzem erfolgreich abgeschlossen und damit zum Bau einer großen Produktionsanlage im Bundesstaat North Carolina beigetragen.Der Auftrag erforderte präzise Koordination, strikte Meilensteinplanung und nahtlose Teamarbeit zwischen mehreren Rhenus-Einheiten in Europa und Nordamerika.Das Projekt umfasste rund 2.840 m³ Stückgut, verpackt in 40 übergroßen Kisten, sowie 12 x 40’-Container.Road Freight, Binnenschifffahrt und Seefracht wurden für eine gesamte End-to-End-Lösung kombiniert.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Zeitreise: Die Logistik der Strauss-Orchester 

Die Konzertorganisation im 19. und frühen 20. Jahrhundert erforderte Reisen mit der Postkutsche, der Bahn und dem Schiff.

18.03.2026

Zoll füllt die Staatskasse mit fast 8,4 Mrd. EUR

Cannabis, Zigaretten, Warane, Plastikenten: Finanzbehörde hatte 2025 wieder eine Menge Arbeit.

17.03.2026

Neuer Verkaufsleiter im Dachser Logistikzentrum Wien

Manuel Schmelz ist Nachfolger von Manfred Dolezal, der die Vertriebsagenden am Standort Himberg über viele Jahre geprägt hat.

11.03.2026