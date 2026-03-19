Rhenus-Trio managt rot-weiß-rotes Großprojekt

Der Logistikdienstleister hat einen komplexen multimodalen Transport aus Österreich nach North Carolina abgewickelt.

Den multimodalen Transport von Prozessequipment und Anlagenkomponenten von Österreich in die USA hat die Rhenus Gruppe vor kurzem erfolgreich abgeschlossen und damit zum Bau einer großen Produktionsanlage im Bundesstaat North Carolina beigetragen.Der Auftrag erforderte präzise Koordination, strikte Meilensteinplanung und nahtlose Teamarbeit zwischen mehreren Rhenus-Einheiten in Europa und Nordamerika.Das Projekt umfasste rund 2.840 m³ Stückgut, verpackt in 40 übergroßen Kisten, sowie 12 x 40’-Container.Road Freight, Binnenschifffahrt und Seefracht wurden für eine gesamte End-to-End-Lösung kombiniert.