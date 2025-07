Rhenus setzt neuen Standard im Kleider-Recycling

In der Textilindustrie stehen Überproduktion und geringe Recyclingquoten an der Tagesordnung: Jedes Jahr werden weltweit 92 Mio.Tonnen Textilabfall produziert.Deshalb setzt ein neues Joint Venture rund um Rhenus jetzt auf digitale Logistikprozesse im industriellen Maßstab, um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft aufzubauen.Looper Textile Co., gegründet vom deutschen Recycling-Unternehmen Remondis und dem schwedischen Textilhändler H&M Group, wird gebrauchte Kleidung ressourcenschonend sammeln, sortieren und erneut in den Wirtschaftskreislauf einbringen.

