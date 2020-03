Rhenus Logistics übernimmt High-Tech-Sparte von Simon Hegele

Erweiterung des Leistungsangebots stärkt die Position des technischen Mehrwertlogistikers in einem dynamischen Marktumfeld

Rhenus High Tech hat kürzlich 100 Prozent der Anteile an der Simon Hegele Hightech Transport & Service GmbH, einem Tochterunternehmen der Simon Hegele Gruppe, übernommen. Mit diesem Schritt stärkt das Unternehmen der Rhenus Gruppe die Marktposition und schafft gleichsam die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Aktivitäten. Die Übernahme steht noch unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Kartellbehörden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Rhenus High Tech ist seit mehr als 50 Jahren als technischer Mehrwertlogistiker aktiv. Auf Basis eigener Netzwerkstrukturen bietet das Unternehmen Technik- und Logistiklösungen, darunter Installation, Gerätetausch, Updates, Reinigung und Reparatur, Datenmanagement, Desinstallation und Entsorgung von technischen Geräten. Seit mehr als fünf Jahren besteht eine Kooperation mit Simon Hegele im Bereich ihrer Distributionsnetzwerke.

„Wir werden unsere gesamte Aufmerksamkeit auf den Ausbau unseres Geschäfts in den Sektoren Industrie & Handel sowie Healthcare Solutions im Bereich Kontraktlogistik, Direkt-Transporte, Montagen und Value-Added Services richten“, sagt Stefan Ulrich, CEO der Simon Hegele Gruppe. „Es freut uns, mit der Rhenus Gruppe einen Eigentümer gefunden zu haben, der über die Erfahrung, Expertise und Investitionsbereitschaft verfügt, unseren Unternehmensbereich Hightech-Transport zielgerichtet zu entwickeln.“

Die Simon Hegele Gruppe ist laut Eigenangaben ein innovativer Dienstleistern entlang komplexer Supply Chain Prozesse. Kunden aus den Bereichen Healthcare, Industrie, IT und Handel bietet das Unternehmen an über 50 Standorten weltweit hochspezialisierte, auf die jeweiligen Branchen abgestimmte Value Added Services.

Die Rhenus Gruppe ist einer der führenden, weltweit operierenden Logistikdienstleister mit einem Jahresumsatz von 5,1 Mrd. Euro. 31.000 Beschäftigte sind an 660 Standorten vertreten. Entlang der gesamten Supply Chain bietet das Unternehmen Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, darunter multimodale Transporte, Lagerung, Verzollung sowie innovative Mehrwertdienste.

