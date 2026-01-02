Rhenus Logistics spediert Dinosaurier-Fossil ab Triest

In Kooperation mit dem Partner Cargolux wurde die gesamte Logistikkette für den 318 Kilogramm schweren Schädel eines Triceratops koordiniert.

Rhenus Logistics hat kürzlich einen restaurierten Triceratops-Schädel von Triest zu einer renommierten Galerie in Dallas im US-Bundesstaat Texas befördert.Der Überseetransport wurde von ZOIC, einem auf die Restaurierung und Rekonstruktion von Fossilien spezialisierten Unternehmen, in Auftrag gegeben. Der transatlantische Transport des über 65 Mio.Jahre alten Fossils erforderte sorgfältige Planung und die Einhaltung internationaler Vorschriften.Der ursprünglich aus der Hell-Creek-Formation in South Dakota stammende Schädel wiegt 318 Kilogramm.