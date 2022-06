Rhenus Gruppe positioniert sich in Dänemark

Mit den neuen Standorten in Kopenhagen und Aarhus verdichtet der Logistiker sein engmaschiges Netzwerk in Nordwesteuropa.

Rhenus Air & Ocean stärkt die Präsenz in Nordwesteuropa mit der Eröffnung zweier neuer Standorte in Kopenhagen und Aarhus.Damit unterstreicht der weltweit tätige Logistikdienstleister seinen Wachstumskurs in der Region.Mit den beiden neuen dänischen Standorten stärkt Rhenus die Verbindungen in die Niederlande, nach Belgien, Irland, Norwegen und ins Vereinigte Königreich.Zuvor hatte der Logistiker eine neue Niederlassung in Norwegen eröffnet.Als Spezialist für Luft- und Seefracht sowie Lager- und Distributionsdienstleistungen bietet Rhenus Air & Ocean eine vollumfängliche Supply-Chain-Lösung.