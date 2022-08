Rhenus erwirbt spanische Spedition Aduanas Alié

Die Rhenus Gruppe hat die Übernahme von Aduanas Alié abgeschlossen.Der spanische Spezialist für Zolldienstleistungen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Erbringung von Logistikdienstleistungen für den internationalen Handel.Aduanas Alié hat eine starke Präsenz in Marokko und im Maghreb, wo das Unternehmen seine Position als wichtiger Logistikdienstleister für die Verkehrsströme zwischen Spanien und Nordafrika gefestigt hat.Die Übernahme von Aduanas Alié ist ein weiterer Schritt im Rahmen der Expansionsstrategie der spanischen Tochtergesellschaft der Rhenus Gruppe, Rhenus Logistics Spain, die damit ihre Aktivitäten im Verkehr mit Marokko - einem für die Gruppe strategischen Markt - verstärkt.Das Engagement besteht seit 2008 durch die von Rhenus angebotenen Logistikdienstleistungen und insbesondere nach der Eröffnung des Büros in Tanger im Jahr 2015 - dem ersten auf dem afrikanischen Kontinent.

