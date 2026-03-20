Rhenus Gruppe etabliert eigenes Setup in Georgien

Neues Büro in Tiflis bringt die globale Logistikexpertise des Unternehmens direkt in den lokalen Markt.

Die Rhenus Gruppe stärkt ihre Präsenz entlang der Transkaspischen Internationalen Transportroute.Vor kurzem hat der globale Logistikdienstleister ein neues Büro in der georgischen Hauptstadt Tiflis eröffnet.Damit ist Rhenus nun in allen wichtigen Märkten des Transkaspischen Transportkorridors vertreten – in der Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan und Usbekistan.So erreicht das Unternehmen eine vollständige operative Präsenz entlang einer der wichtigsten aufstrebenden Handelsrouten zwischen Europa und Asien.Die Erweiterung ist Teil der langfristigen Strategie der Rhenus Gruppe, die logistische Infrastruktur und operative Leistungsfähigkeit in Zentralasien und im Südkaukasus weiter auszubauen.