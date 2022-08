Rhenus bietet ab 2030 CO2-neutralen LCL-Transport

Die Rhenus Gruppe setzt weitere Schritte für Klimaneutralität beim Teilladungsverkehr („Less than Container Load" - LCL): In einem Pilotprojekt wurde nun sichergestellt, dass die Reduktion von Kohlendioxidemissionen den internationalen Standards entspricht.Der weltweit operierende Logistikdienstleister arbeitet mit dem unabhängigen Beratungsunternehmen ClimatePartner zusammen, um die Berechnungsmethodik für den CO2-Ausgleich zu validieren und die Menge ausgestoßenen Kohlendioxids über verifizierte und geprüfte Klimaschutzprojekte auszugleichen. Das ClimatePartner-Label, das die Klimaneutralität der unter dem Namen Rhenus angebotenen Produkte bestätigt, steht Unternehmen zur Verfügung, die Rhenus ab diesem Jahr mit LCL-Transporten vom Gateway in Hilden beauftragen.Das LCL-Gateway in Hilden ist der größte Knotenpunkt bei Rhenus für konsolidierte Fracht weltweit.Bislang wurden die Emissionen aus dem ersten Quartal 2022 berechnet und ausgeglichen, der Ausgleich für das übrige Jahr wird folgen.

