Rhenus Automotive holt Oakley Industries an Bord

Akquisition stärkt das Leistungsportfolio in der hochautomatisierten Reifen- und Rädermontage in Nordamerika.

Rhenus Automotive, ein globaler Anbieter von End-to-End-Logistiklösungen für die Automobilindustrie und Teil der Rhenus Gruppe, hat die Übernahme der Oakley Industries Subassembly Division erfolgreich abgeschlossen.Damit stärkt das Unternehmen sowohl das Serviceportfolio als auch die Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt. Mit Hauptsitz in Flint, Michigan, ergänzt Oakley Industries das bestehende Netzwerk der Rhenus Automotive künftig um acht Standorte in den USA und Kanada, verteilt auf Michigan, Ohio, Illinois und Ontario.Das Unternehmen verfügt über langjährige Expertise in der industriellen Montage von Reifen und Rädern. „Die Übernahme von Oakley Industries ist ein gezielter strategischer Schritt, der unsere Wertschöpfungstiefe erweitert und unsere Position als nachhaltiger Premium-Montage- und Logistikpartner der Automobilindustrie festigt“, erklärt Dr.