Reber Logistik spitzt auf österreichische Volumina

Ceberus-Beteiligung eröffnet Zugang zu Lager- und Umschlagstandorten in Enzersdorf an der Fischa, Hörsching, Salzburg, Innsbruck, Karlsdorf bei Graz und Klagenfurt.

Durch eine Beteiligung an der Cerberus Services & Logistics GmbH mit Sitz in Hörsching bei Linz sichert sich Reber Logistik aus Rheinland-Pfalz erstmals den direkten Zugang zu einem flächendeckenden Netzwerk für B2B- und B2C-Möbellogistik in Österreich. Cerberus hat sich auf Dienstleistungen im Bereich Zwei-Mann-Handling und Schwergutservice unter anderem für Haushaltsgroßgeräte, Küchen, Möbel, Sportgeräte, Outdoor- und Indoor-Anlagen sowie Balkonkraftwerke spezialisiert.„Cerberus ist jung, dynamisch und sehr professionell, kombiniert mit einer Startup-Mentalität und logistischer Exzellenz – genau die Mischung, die zu uns passt“, sagt Mirko Kauffeldt, Geschäftsführer von Reber Logistik.Mit dem dichten Depotnetz könne Reber Logistik ab sofort auch in Österreich Endkunden beliefern und Montageleistungen anbieten.„Ich bin überzeugt, dass wir durch Cerberus künftig auch zusätzliche Volumina aus Österreich für unser deutsches Geschäft generieren können“, betont Mirko Kauffeldt mit Blick auf die grenzüberschreitenden Synergien.