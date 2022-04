RCG verstärkt Güterverkehr nach Belgien und Skandinavien

Die Nachfrage nach nachhaltigem Gütertransport auf der Schiene von Österreich nach Nordeuropa wächst stetig.Aus diesem Grund erhöht die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) ab sofort ihre Rundläufe von Linz nach Belgien und Skandinavien.Sie ermöglicht damit auch rasche Anbindungen in die Wirtschaftsregionen in Zentral-, Nord- und Südosteuropa.Seit sieben Jahren verbindet die RCG Linz auf der Schiene mit den Seehäfen Antwerpen, Zeebrugge, Gent sowie den weitläufigen Industriegebiete in ganz Belgien.Aufgrund der steigenden Nachfragen in den Bereichen Stahl, Chemie, Mineralöl, Papier und Baustoffe erhöht das Unternehmen die Frequenz dieser Verbindung jetzt auf sechs Rundläufe pro Woche – das nonstop mit jeweils einem Tag Laufzeit.

