RCG verlängert Partnerschaft mit ERR European Rail Rent

Die Partnerschaft zwischen der ÖBB Rail Cargo Group (RCG) und ERR European Rail Rent aus Duisburg geht in die Verlängerung.Seit vielen Jahren arbeiten die beiden Unternehmen Hand in Hand und haben ihre Kooperation kontinuierlich ausgebaut, um die Bedürfnisse der Industrie im Güterverkehr effizient und mit hoher Qualität zu bedienen.So zum Beispiel mit den speziell für den nachhaltigen Transport von Stahlcoils optimierten Shimmns-Waggons.500 Stück, die von ERR bereitgestellt werden, stehen namhaften Stahlkunden in Österreich und Europa dauerhaft zur Verfügung.Mit der Verlängerung der Zusammenarbeit reagieren die Partner auf die sich ständig ändernden Marktanforderungen.

