RCG-Terminal in Přerov (CZ) auf 36.000 m² verdoppelt

Erweiterter KV-Standort stärkt die Rolle des Schienengüterverkehrs als umweltfreundliche Alternative in der europäischen Logistik.

Nach 16 Monaten Bauzeit hat die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) den modernisierten Containerterminal für Kombinierten Verkehr in Přerov-Horní Moštěnice eröffnet.Mit verdoppelter Fläche, gesteigerter Kapazität und modernisierter Infrastruktur festigt der Standort seine Rolle als zentraler Logistikknoten in Mitteleuropa.Das Revitalisierungsprojekt adressiert langjährige Kapazitätsengpässe des Terminals, insbesondere den Mangel an Manipulationsflächen sowie den eingeschränkten Zugang zu einzelnen Gleisen.Das Terminalgelände wurde um rund 17.100 m² erweitert – die Gesamtfläche wächst damit auf rund 36.