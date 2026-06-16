RCG-Terminal in Přerov (CZ) auf 36.000 m² verdoppelt

16.06.2026

Erweiterter KV-Standort stärkt die Rolle des Schienengüterverkehrs als umweltfreundliche Alternative in der europäischen Logistik.

RCG-Terminal in Přerov (CZ) auf 36.000 m² verdoppelt Bild: ÖBB - Martin Krizka
Nach 16 Monaten Bauzeit hat die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) den modernisierten Containerterminal für Kombinierten Verkehr in Přerov-Horní Moštěnice eröffnet.Mit verdoppelter Fläche, gesteigerter Kapazität und modernisierter Infrastruktur festigt der Standort seine Rolle als zentraler Logistikknoten in Mitteleuropa.Das Revitalisierungsprojekt adressiert langjährige Kapazitätsengpässe des Terminals, insbesondere den Mangel an Manipulationsflächen sowie den eingeschränkten Zugang zu einzelnen Gleisen.Das Terminalgelände wurde um rund 17.100 m² erweitert – die Gesamtfläche wächst damit auf rund 36.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Weiter Eisenbahnfährverkehr Deutschland – Schweden

In einem sich anspannenden sicherheitspolitischen Umfeld spielt die Verkehrsinfrastruktur eine entscheidende Rolle.

16.06.2026

SBB Cargo: Neues Design für EURO DuFour-Lokomotiven

Die elektrischen Bo’Bo’-Maschinen vereinen hohe Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und betriebliche Flexibilität mit modernen digitalen Funktionen.

15.06.2026

ÖBB Infra holt C. Rebernik sowie G. Ortner in den Vorstand

Mit Investitionen von mehr 5 Mrd. EUR jährlich in die Bahninfrastruktur und Flotte baut der Konzern am Bahnsystem für morgen.

12.06.2026
Anzeige