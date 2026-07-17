Terminal Wien Süd: Ankunft der neuen Portalkrane

Mit gezielten Investitionen, moderner Technologie und engagierten Menschen wachsen die Kapazitäten und die Effizienz.

Am Terminal Wien Süd der ÖBB Infrastruktur AG hat ein wichtiger Meilenstein begonnen: Die neuen Portalkrane sind in Österreich angekommen und werden nun vor Ort montiert.Die beeindruckenden Großanlagen stehen für die laufende Modernisierung des Terminals und schaffen künftig zusätzliche Kapazitäten im Kombinierten Verkehr.Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2026 geplant.Am Standort in der Bundeshauptstadt entsteht gerade ein neues KV-Modul mit vier Gleisen und zwei ferngesteuerten Portalkranen.Damit erhöht sich die Kapazität um 44 Prozent auf 547.