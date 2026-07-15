GKB investiert 64,4 Mio. EUR in den Standort Graz

15.07.2026

Baustart für moderne E-Werkstätte ebnet dem Mobilitätsunternehmen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft.

GKB investiert 64,4 Mio. EUR in den Standort Graz Bild: HARRY SCHIFFER PHOTODESIGN
Mit der symbolischen Grundsteinlegung für die neue E-Werkstätte am Betriebsgelände in Graz beginnt für die Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH (GKB) eine neue Ära in der Schienenfahrzeuginstandhaltung.Die Neuerrichtung, Modernisierung und Erweiterung von Werkstättengebäuden und -gleisanlagen ist der nächste Meilenstein der Unternehmensentwicklung.In die verschiedenen Bauprojekte werden insgesamt rund 64,4 Mio.EUR investiert.Nach dem Start des elektrischen Bahnbetriebes im vorigen Sommer und den großen Angebotsausweitungen als Zubringer zur Koralmbahn im Dezember 2025 ist der Baustart für die neuen Werkstättenanlagen nun der nächste große Schritt der GKB in eine erfolgreiche Zukunft! Mit der Grundsteinlegung und dem Baustart beginnt im Frühsommer 2026 die Umsetzungsphase für mehrere zukunftsweisende Großprojekte der GKB.

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