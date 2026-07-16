Baustellen bremsen Aufschwung im Schienengüterverkehr

16.07.2026

Die ÖBB-Mitbewerber nähern sich bereits der 50-Prozent-Marke, geht aus dem Jahresbericht 2025 der Schienen-Control hervor.

Baustellen bremsen Aufschwung im Schienengüterverkehr Bild: ÖBB-Lukas Wille / edited
Im Bahnsektor hat der Güterverkehrsmarkt in Österreich im Jahr 2025 sowohl bei den gefahrenen Netto- als auch Bruttotonnenkilometern Zuwächse erzielt.In der Gesamtbetrachtung stiegen die Transportleistungen um knapp fünf Prozent, was jedoch großteils umleitungsbedingt war.Die beförderten Nettotonnen verzeichneten mit 117,6 Mio.den zweiten Anstieg in Folge, liegen damit aber noch knapp unter dem Wert von 2022.Diese Zahlen gehen aus dem aktuellen Jahresbericht der Regulierungsbehörde Schienen-Control hervor.

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