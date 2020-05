RCG startet intermodale Achse Ploiesti – Budapest – München

Der bimodale Terminal Bilk in Budapest ist der größte Terminal in Ungarn und bietet optimale Umschlagsmöglichkeiten vom Verkehrsträger Straße auf die Schiene. Ploiesti ist eine der wirtschaftlich stark wachsenden Regionen in Rumänien.

Mit dem TransFER Budapest–Ploiesti verbindet die Rail Cargo Group die beiden Terminals und schafft damit zusätzliche Logistiklösungen für kontinentale Transporteinheiten. Darüber hinaus werden Wirtschaftszentren Ungarns mit jenen Rumäniens verbunden und damit der gesamte südosteuropäische Raum an das Netzwerk des ÖBB Güterverkehrs angeschlossen.

Dazu kommt gemeinsam mit dem Eurogate Intermodal GmbH (EGIM) mit Sitz in Hamburg eine zusätzliche Verbindungsmöglichkeit direkt von Budapest nach München. Damit verbinde man nicht nur Rumänien mit Deutschland, sondern vielmehr ganz Westeuropa mit Süd- und Südosteuropa mit einer direkten und nachhaltigen Transportlösung, betont die Rail Cargo Group.

www.railcargo.com