RCG legt Grundstein zu TransFER Wien-Kiew

In Zusammenarbeit mit der Ukrainischen Staatsbahn (UZ) bindet die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) das vom Krieg gebeutelte Land jetzt mit dem „TransFER Vienna-Kyiv“ an ihr intermodales Netzwerk TransNET an.Ende September ist erstmals ein Testzug von Kiew zum Rail Cargo Terminal BILK in Budapest gefahren und hat nicht kranbare Sattelauflieger mit Baustoffen auf der Schiene befördert.Bisher wurden die nicht kranbaren Sattelauflieger auf dieser Strecke ausschließlich per Lkw transportiert, wie in der Branche auch normalerweise üblich.Die Bahn-Premiere ist damit nicht nur ein Plus für die Umwelt, sondern entlastet in der Ukraine auch die aktuell angespannte Situation hinsichtlich Lkw-Fahrer:innenmangel.Ermöglicht wird das durch die Technologie r2L – roadrailLink.

