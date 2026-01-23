RCG jetzt mit Eigentraktion bis nach Antwerpen

23.01.2026

Mehr Frequenzen als Antwort auf steigende Nachfrage – insbesondere aus den Branchen Chemie und Papier.

RCG jetzt mit Eigentraktion bis nach Antwerpen Bild: RCG-Boelhouwer
Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) betreibt ihre Verbindungen von Duisburg und Linz nach Antwerpen ab sofort in Eigentraktion.Grundlage dafür ist die 2025 erteilte Sicherheitsbescheinigung für Belgien, womit das Unternehmen nun in insgesamt 14 Ländern Schienentransporte mit eigenen Lokomotiven abdeckt.Mit der Umstellung auf Eigentraktion auch auf der belgischen Strecke werden sowohl der TransFER Duisburg–Antwerp als auch der TransFER Linz–Antwerp ab sofort durch die RCG selbst geführt.Für Kunden bedeute das mehr Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Qualität entlang der gesamten Strecke, betont das Unternehmen.Eine weitere Anpassung betrifft den TransFER Duisburg–Antwerp: Kürzlich wurde die Anzahl der wöchentlichen Rundläufe von zwei auf drei erhöht.

