Bahnlogistik: 56 Mio. EUR-Projekt in Bremerhaven

27.04.2026

Mit dem Ausbau des Teilabschnitts Speckenbüttel wird einer der bedeutendsten Eisenbahnhäfen Europas weiter aufgewertet.

Bahnlogistik: 56 Mio. EUR-Projekt in Bremerhaven Bild: bremenports / Luftaufnahme des Hafenbahnhofs Speckenbüttel in Bremerhaven.
Am 24.April ist mit dem offiziellen Spatenstich ein zentrales Infrastrukturprojekt für die Bremischen Häfen in Bremerhaven angelaufen: der Ausbau und die umfassende Modernisierung des Hafenbahnhofs Speckenbüttel.Rund 56 Mio.EUR fließen dort in zusätzliche Gleiskapazitäten, moderne Leit- und Sicherungstechnik sowie die Digitalisierung der Anlagen.Das soll den Schienengüterverkehr nachhaltig stärken und den Hafen noch leistungsfähiger an das Hinterland anbinden.

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