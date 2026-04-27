Bahnlogistik: 56 Mio. EUR-Projekt in Bremerhaven

Mit dem Ausbau des Teilabschnitts Speckenbüttel wird einer der bedeutendsten Eisenbahnhäfen Europas weiter aufgewertet.

Am 24.April ist mit dem offiziellen Spatenstich ein zentrales Infrastrukturprojekt für die Bremischen Häfen in Bremerhaven angelaufen: der Ausbau und die umfassende Modernisierung des Hafenbahnhofs Speckenbüttel.Rund 56 Mio.EUR fließen dort in zusätzliche Gleiskapazitäten, moderne Leit- und Sicherungstechnik sowie die Digitalisierung der Anlagen.Das soll den Schienengüterverkehr nachhaltig stärken und den Hafen noch leistungsfähiger an das Hinterland anbinden.