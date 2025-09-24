RCG digitalisiert Anschlussbahn der voestalpine Stahl Donawitz

Kundenwünsche fließen direkt ein; neue Funktionen werden gemeinsam getestet und laufend angepasst.

Die voestalpine Stahl Donawitz betreibt eine der größten Anschlussbahnen Österreichs.Gemeinsam mit der ÖBB Rail Cargo Group (RCG) wird dort ein vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) gefördertes und von der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIGmbH) abgewickeltes Digitalisierungsprojekt umgesetzt.Ziel ist es, die Abläufe in Donawitz – von der Wagenbestellung über die Werkslogistik und Disposition bis hin zum Versand und Empfang – zu vereinfachen und die Zu- und Ablaufsteuerung zu digitalisieren.In weiterer Folge soll die entwickelte Lösung auch auf andere Industriebetriebe übertragbar sein.Das Projekt basiert auf MIKE – der digitalen Logistikplattform der ÖBB Rail Cargo Group.