RCG bringt neuen TransFER Tuzla-Rijeka auf Schiene

Das ist ein Meilenstein für die wirtschaftliche Entwicklung Bosnien-Herzegowinas.

Die Rail Cargo Group (RCG) baut ihre TransFER Verbindungen an relevanten Knotenpunkten aus.Mit dem TransFER Tuzla–Rijeka startet die ÖBB-Güterverkehrstochter jetzt die erste intermodale Verbindung dieser Art in Bosnien-Herzegowina und eröffnet der Region damit zusätzliche wirtschaftliche Perspektiven.Die Industrieregion Tuzla profitiert nämlich von der direkten Anbindung an den Hafen Rijeka, der eine zentrale Drehscheibe für Süd-, Zentral- und Südosteuropa und ein Tor zu internationalen Märkten ist.Zusätzlich zur wöchentlichen Zugverbindung bietet die Rail Cargo Group Port-to-door-Services, die eine direkte Anbindung vom Hafen bis zum Kunden ermöglichen.ÖBB Rail Cargo Group Vorstand Clemens Först erklärt den Vorteil der neuen Verbindung: „In der Industrieregion rund um Tuzla fallen große Transportmengen aus verschiedenen Branchen an.