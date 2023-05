Wien – Kiew: RCG bringt neuen TransFER auf Schiene

In Zusammenarbeit mit der ukrainischen Staatsbahngesellschaft Ukrzaliznica startet die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) eine neue TransFER-Verbindung von Wien nach Kiew und vice versa. Mit dem neuen Angebot zwischen den beiden Hauptstädten mit Stationen in Budapest und Lemberg bringt die ÖBB-Güterverkehrstochter eine erste regelmäßige, hochfrequente intermodale Verbindung zwischen der Ukraine und den zahlreichen Hubs in Zentraleuropa auf Schiene.

In den zahlreichen internationalen Krisen hat der Bahngüterverkehr seine Systemrelevanz zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit bewiesen. „Ganz Europa muss, was den Schienengüterverkehr angeht, enger zusammenwachsen“, betont ÖBB-CEO Andreas Matthä. „Daher bin ich überzeugt davon, dass nicht nur die Ukraine von ihrer Aufnahme in das internationale Netzwerk der ÖBB Rail Cargo Group profitiert – sondern wir alle. Denn das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, für Wirtschaft, Länder und Umwelt.“

„Die Ukraine ist als Quellmarkt vor allem im Bereich der Rohstoffe und der Agrarprodukte essenziell für die europäischen Versorgungsketten“, betont Viacheslav Yeromin, Vorstand Güterverkehr Ukrainische Bahn. Durch qualitative Transportprodukte wolle man die Integration des Landes an das europäische Transportnetz gewährleisten, um Produzenten und Aufnahmemärkte effizient mit den europäischen Häfen und Logistikknoten zu verbinden.

Bereits seit März 2022 unterstützt die RCG die Ukraine intensiv mit Transport- und Logistikdienstleistungen. Allein im Segment der Agrarprodukte wurden mehr als 2 Millionen Tonnen exportiert – mehr als 100 Züge pro Monat und mehr als jede andere Güterverkehrsgesellschaft in Europa.

Ab der ukrainischen Grenze wird die Traktion in Europa auf Normalspur aus einer Hand von der RCG durchgeführt. Sie wird auch zusätzliche logistische Dienstleistungen wie Terminal-Services, Import- und Exportzoll und vieles mehr abwickeln. Auf der Breitspur bis zur ukrainisch/ungarischen Grenze übernimmt der Partner Ukrzaliznytsia.

www.railcargo.com www.uz.gov.ua