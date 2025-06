RCG bringt die sichtbare Markenpräsenz auf Schiene

Für das sogenannte „Wagon Branding" ist die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) vom German Design Council mit dem „German Brand Award 2025" prämiert worden.Dabei wurde der Bahnlogistiker in der Kategorie Excellent Brands – Logistics & Infrastructure ausgezeichnet.Der Preis wird jährlich an Unternehmen und Persönlichkeiten verliehen, die in der Markenwelt neue Maßstäbe setzen.Die Züge und Güterwagen stellen gleichzeitig die größte, mobilste Werbefläche im Schienengüterverkehr dar.Aus diesem Grund wurde 2021 die Idee des „Wagon Brandings“ geboren.

