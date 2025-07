RCG baut ihre Position in Norditalien weiter aus

Die Rail Cargo Group (RCG) ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Terminal Sona in der Nähe von Verona eingegangen: Auf Basis eines abgeschlossenen Zehnjahresvertrages mit dem norditalienischen Umschlagplatz will die ÖBB-Güterverkehrstochter die Zahl ihrer Transporte aufstocken und die Position in der Region stärken.Ziel der strategischen Kooperation ist es, den Standort Sona als intermodalen Hub für Verkehre von und nach Süd-, Nord- und Osteuropa zu etablieren.Von hier aus können bis zu 30 Rundläufe pro Woche starten.Rund 30 Mitarbeitende sind vor Ort beschäftigt.Zurzeit verfügt der Terminal Sona über zwei Einfahr- und Ausfahrgleise sowie vier Verladegleise mit einer Länge von jeweils 600 Metern.

