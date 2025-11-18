RCA-Bahnlogistik für das Projekt Stadttunnel Feldkirch

18.11.2025

Für den nachhaltigen Abtransport des ausgebrochenen Materials entsteht eine 400 Meter lange Anschlussbahn.

RCA-Bahnlogistik für das Projekt Stadttunnel Feldkirch Bild: Land Vorarlberg - Dieter Mathis / Von links: Thomas Witsch (Geschäftsfeldleiter Rhomberg Steinbruch), LSth. Christof Bitschi, Christoph Grasl (Rail Cargo Austria-Vorstand), Stefan Rusch (GF Rhomberg Bau, Bereich Bau und Ressourcen), Michael Fellier (Rail Cargo Austria), Martin Zitt (Vorstand Abteilung Straßenbau Land Vorarlberg), Josef Tschofen (Bereichsleitung Untertagebau bei Jäger Bau), Bernhard Braza (Projektleiter Stadttunnel Feldkirch).
Der Stadttunnel Feldkirch setzt beim Abtransport des Ausbruchmaterials auf die Bahn – und vermeidet so rund 70.000 Lkw-Fahrten durchs Siedlungsgebiet.„Mit der Reaktivierung des alten Westbahngleises und dem Bau einer rund 400 Meter langen Anschlussbahn schaffen wir die Voraussetzungen für den umweltfreundlichen Abtransport des Ausbruchmaterials“, informierte Stadttunnel-Projektleiter Bernhard Braza vorige Woche bei einem Lokalaugenschein.Bereits im September errichtete die für den Haupttunnel zuständige Arbeitsgemeinschaft aus Jäger Bau, Strabag und Hilti & Jehle eine 90 Meter lange Förderbandbrücke.Diese bringt das ausgebrochene Gestein aus dem Baustellenbereich in der Felsenau umwelt- und lärmschonend über die Landesstraße L190 und die Ill.

