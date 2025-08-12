Railpool: 200 Mio. EUR für kontinuierliches Wachstum

12.08.2025

Die nachhaltige Beförderung von Personen und Gütern in Europa steht im Zentrum des Geschäftsmodells.

Railpool: 200 Mio. EUR für kontinuierliches Wachstum Bild: Railpool
Der Schienenfahrzeug-Vermieter Railpool hat sich eine nachrangige Finanzierung in Höhe von 200 Mio.EUR für sein kontinuierliches Wachstum gesichert.Die Finanzierung wurde mit Unterstützung der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als debt advisor, private placement agent und facility/security agent arrangiert.Ingo Wurzer, Finanzchef von Railpool GmbH, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass die Finanzierung gemeinsam mit weiteren Investoren aus Singapur, den USA und Deutschland realisiert werden konnte.Die Aufnahme neuer Investoren verbreitert unsere Finanzierungsbasis und unterstützt uns auf unserem erfolgreichen weiteren Wachstumskurs.

