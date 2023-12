Rail Cargo Logistics bereits seit 20 Jahren am Bosporus

Die Rail Cargo Logistics, die türkische Güterverkehrstochter der ÖBB Rail Cargo Group (RCG), feierte kürzlich ihr 20-jähriges Bestehen.Rund 120 Gäste folgten der Einladung zum Veranstaltungsort Portaxe Shine in Baltalimani am Ufer des Bosporus.Die türkische RCG-Speditionsgesellschaft wurde im Jahr 2003 in Istanbul unter dem Namen Express-Interfracht in Partnerschaft mit Mehrheitsbeteiligung gegründet.Seit 2008 ist sie eine 100%ige Tochter der Rail Cargo Group.Vor 10 Jahren wurde das Unternehmen in Rail Cargo Logistics umbenannt.

