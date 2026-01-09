Rail Cargo Group startet 2026 mit neuen TransFER-Zügen

09.01.2026

Die ÖBB-Güterverkehrstochter erweitert ihr Netzwerk in Europa um zwei zusätzliche Angebote mit festen Fahrplänen.

Rail Cargo Group startet 2026 mit neuen TransFER-Zügen Bild: ÖBB Peschl
Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) baut ihr TransFER-Netzwerk aus.Der Bahnlogistiker startet zwei Wagenladungsverbindungen zwischen Österreich, Deutschland und den Niederlanden sowie weitere Relationen Richtung Rumänien.TransFER Duisburg–Rotterdam und TransFER Salzburg–Offenbach erweitern das Angebot für Wagenladungen und Container.TransFER Verbindungen sind Güterzüge mit festen Fahrplänen und definierten Haltepunkten, vergleichbar mit Personenzügen.Kunden nutzen diese Verbindungen mit konventionellen Güterwagen oder intermodalen Einheiten wie Containern oder Wechselaufbauten.

