Rail Cargo Group fährt nun auch in Deutschland „grün“

Was bereits seit 2018 in Österreich umgesetzt ist, gilt jetzt auch flächendeckend für das Nachbarland.

Seit 1.Jänner fährt die ÖBB RCG auch in Deutschland zu 100 Prozent mit Bahnstrom aus erneuerbaren Energiequellen.Dies gilt für alle Netzwerk TransFER Verbindungen wie den TransFER Linz–Duisburg–Wels oder den TransFER Vienna–Scandinavia sowie für alle weiteren Produkte, die durch Rail Cargo Carrier - Germany in Deutschland traktioniert werden.Um die grüne Verkehrswende weiter voranzutreiben investiert die ÖBB RCG in die saubere Herkunft des Bahnstroms.In Österreich fahren daher bereits seit Sommer 2018 alle Güterzüge mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen.