Rail Cargo Group fährt mit Sonderzug durch die Lande

15.01.2026

Die ÖBB-Güterverkehrstochter testet quer durch Österreich Digitale automatische Kupplungen (DAK) auf ihre Praxistauglichkeit.

Rail Cargo Group fährt mit Sonderzug durch die Lande Bild: RCG-Emmerich / 3. Kurze Wagen wie Talns (Foto), Shimmns oder Faccns beschleunigen bei der Abfahrt vom Abrollberg schneller als lange Wagen. Die Zusammenstellung möglichst unterschiedlicher Wagentypen liefert ein realistisches Bild eines EWV-Zugs, und bringt dem Team des DAK-Demozugs wertvolle Erfahrungswerte – auch dahingehend, welche Kräfte auf die Kupplungen wirken. Relevante Erkenntnisse werden im Rahmen europäischer Forschungsprojekte geteilt.
Die ÖBB Rail Cargo Group schickt heuer einen Demozug mit Digitalen automatischen Kupplungen (DAK) auf die Reise.Im Zuge einer großen Österreich-Tour soll erprobt werden, wie die Geräte herausfordernde Situationen im Güterverkehrsalltag erfolgreich meistern können.Der DAK-Demozug besteht zunächst aus acht und ab Mitte 2026 aus 24 Wagen der Gattungen Eanos, Sgnss, Shimmns (4668 & 4676), Habbiins, Talns und Faccns sowie aus zwei Vectron-Lokomotiven.Die unterschiedlichen Wagen ermöglichen den Test zahlreicher Zugzusammenstellungen, wie sie auch im Einzelwagenverkehr (EWV) üblich sind.Darüber hinaus sammelt der DAK-Demozug auch Erfahrungswerte für die Fahrt in Doppeltraktion.

