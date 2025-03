Raben Logistics Austria folgt Raben BEXity nach

Das Unternehmen ist seit fast drei Jahren fest in das europäische Netzwerk der Raben Gruppe integriert. Logistikdienstleister hat 2024 seine Strukturen in Europa gestärkt.

Um die Zugehörigkeit zur Raben Gruppe zu unterstreichen, hat die Raben BEXity GmbH mit Jänner 2025 den Firmennamen in Raben Logistics Austria GmbH geändert.Diese Maßnahme markiere den finalen Schritt in der Harmonisierung des Markenauftritts als verlässlicher Partner innerhalb des europäischen Raben-Netzwerks mit über 160 Niederlassungen in 15 Ländern, teilt das Unternehmen mit.Auch in Italien hat der Logistiker umgestellt.Dort firmiert das ehemalige Raben Sittam jetzt unter Raben Italy.Von hier wurden einige neue internationale Routen eingerichtet: nach Polen, Deutschland, Tschechien, Österreich, in die Niederlande und nach Frankreich.