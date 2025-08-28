Raben Logistics Austria eröffnet neuen Standort in Herzogenburg

Das moderne Verteilzentrum im unteren Traisental punktet mit seiner ausgezeichneten Verkehrsanbindung.

Anfang September nimmt der Stückgutspezialist Raben Logistics Austria sein neues Logistikzentrum am Standort Herzogenburg in Betrieb.Insgesamt stehen dort 14.000 m2 Fläche für Regal- und Blocklager, Cross-Docking und Kommissionierung zur Verfügung.Das Speditionsterminal liegt im neuen CTPark St.Pölten Nord.