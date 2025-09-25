Raben Group plant starken Auftritt in der Türkei

Das Land ist ein strategisch wichtiger Teil der Geschäftstätigkeit und der zukünftigen Investitionen des Logistikunternehmens.

Nach einer kürzlich erfolgten Markteintritt in der Türkei hat die Raben Group nun auf einer Pressekonferenz ihre Zukunftspläne und Ambitionen vorgestellt.Regionaldirektor Bartłomiej Łapiński betonte das starke Vertrauen des Unternehmens in das Potenzial des Landes und erklärte, dass Raben sich dafür einsetzt, kosteneffiziente, nachvollziehbare und transparente Lösungen für Exporteure jeder Größe anzubieten.Selman Çoban, Geschäftsführer von Raben Türkiye, unterstrich, dass die Aktivitäten in der Türkei schneller als erwartet voranschreiten.Er kündigte an, dass für 2026 neue Investitionen in Lagerhäuser und Niederlassungen geplant sind, um die Präsenz weiter zu stärken.Innerhalb von drei Jahren will man in der Türkei einen Umsatz von 30 Mio.