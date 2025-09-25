Anzeige

Raben Group plant starken Auftritt in der Türkei

25.09.2025

Das Land ist ein strategisch wichtiger Teil der Geschäftstätigkeit und der zukünftigen Investitionen des Logistikunternehmens.

Raben Group plant starken Auftritt in der Türkei Bild: Raben Group
Nach einer kürzlich erfolgten Markteintritt in der Türkei hat die Raben Group nun auf einer Pressekonferenz ihre Zukunftspläne und Ambitionen vorgestellt.Regionaldirektor Bartłomiej Łapiński betonte das starke Vertrauen des Unternehmens in das Potenzial des Landes und erklärte, dass Raben sich dafür einsetzt, kosteneffiziente, nachvollziehbare und transparente Lösungen für Exporteure jeder Größe anzubieten.Selman Çoban, Geschäftsführer von Raben Türkiye, unterstrich, dass die Aktivitäten in der Türkei schneller als erwartet voranschreiten.Er kündigte an, dass für 2026 neue Investitionen in Lagerhäuser und Niederlassungen geplant sind, um die Präsenz weiter zu stärken.Innerhalb von drei Jahren will man in der Türkei einen Umsatz von 30 Mio.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Logistikimmobilien: Hohe Konstanz bei Spitzenrenditen

Institutionelle Investoren fokussieren sich zunehmend auf Core+-Objekte mit Mietwachstumspotenzial.

24.09.2025

Fiege Austria: Bereit für neue Logistikprojekte

Analog zur deutschen Muttergesellschaft optimiert das Unternehmen branchenübergreifend die Wertschöpfungsketten der Kunden.

19.09.2025

Noch mehr Hellmann-Dienste für den Siemens Konzern

Der Logistiker ist neuer Vertragspartner für das globale Zentrallager von Siemens Smart Infrastructure in Nürnberg.

19.09.2025
Anzeige
Anzeige