Quehenberger „verlädt“ ZZ-Agentur Stoll in die Gruppe

19.08.2025

Transportunternehmen aus Vomp geht mit 1. Oktober im Salzburger Logistiker auf. Spezialgeschäfte in Tirol sollen weiter ausgebaut werden.

Quehenberger „verlädt“ ZZ-Agentur Stoll in die Gruppe Bild: Quehenberger
Am 1.Oktober übernimmt Quehenberger Logistics, Teil der Geis Gruppe, das operative Geschäft der ZZ-Agentur Stoll Gesellschaft m.b.H.Transporte KG.

