Quehenberger und Startup DRIP schmieden Logistik-Allianz

Erfahrung und Innovationskraft: Mit dieser Form der Zusammenarbeit bilden Old und New Economy ein Erfolgsmodell.

Seit zwei Jahren arbeiten Quehenberger Logistics – Tochterunternehmen der Geis Gruppe – und das Technologieunternehmen DRIP (D3EIF GmbH) an einer gemeinsamen digitalen Lösung für mehr Transparenz in Lieferketten.Eine von DRIP entwickelte Plattform vernetzt Transportbeteiligte in kurzer Zeit und stellt Informationen in Echtzeit zur Verfügung.Visualisierungen, Prognosen und automatisierte Auswertungen sollen Kontrollanrufe reduzieren, Abläufe stabilisieren und Kosten senken.Zur Weiterentwicklung der Technologie brachte Quehenberger dafür reale Prozessdaten und langjährige Erfahrung aus der Logistikpraxis ein.Für Kunden bedeutet das nicht nur eine spürbare Reduktion von Kontrollanrufen und administrativen Aufwänden, sondern auch messbare Einsparungen durch weniger Pönalen, optimierte Lagerprozesse und verlässliche Prognosen.