Quehenberger: Mit KI gegen Ladungsdiebstahl

In der Logistikbranche stehen Unternehmen vor der großen Herausforderung, ihre Ladungen sicher, transparent, effizient und nachhaltig zu transportieren.Ladungsdiebstahl und ungenutzter Laderaum verursachen finanzielle Verluste und beeinträchtigen die gesamte Lieferkette.Quehenberger setzt auf Künstliche Intelligenz (KI), um diese Herausforderungen zu meistern und die Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit im Road-Transportbereich zu erhöhen. Hochmoderne Kameras und intelligente Software direkt in den Aufliegern überwachen die Ladung und optimieren den Laderaum.Die Kameras scannen den Innenraum der Auflieger, analysieren und aggregieren die Daten in Echtzeit.

