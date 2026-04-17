Quehenberger Logistics erreicht E-Mobility-Meilenstein

17.04.2026

Zehn E-Lkw beliefern 100 Wiener dm-Märkte vollständig emissionsfrei und sind so Vorreiter bei nachhaltiger Stadtlogistik.

Quehenberger Logistics erreicht E-Mobility-Meilenstein Bild: dm-Mirjam Reither
Die Belieferung der Wiener Filialen von dm drogerie markt erfolgt ab sofort vollständig elektrifiziert.Zehn E-Lkw von Quehenberger Logistics versorgen rund 100 Standorte in der Bundeshauptstadt vollständig lärm- und abgasfrei und erzielen dabei messbare ökologische Effekte.Mit einer jährlichen CO₂-Einsparung von 389 Tonnen entsteht eine Umweltentlastung von 2,78 Mio.Autokilometern oder dem Stromverbrauch von etwa 278 Haushalten.Gleichzeitig wird die Lärmbelastung in der Bundeshauptstadt deutlich reduziert.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Brennerkorridor: Hohe Folgekosten auf der Straße

Rund ein Drittel der Transit-Lkw über die Alpen fahren durch Tirol, obwohl sie eigentlich eine um mehr als 60 Kilometer kürzere Alternative hätten.

17.04.2026

Transportmarkt in Europa steht vor heftigen Unwägbarkeiten

Auftraggebende haben es schwer, geeignete Laderaumkapazitäten zu finden. In Österreich steigt die Zahl der eingestellten Frachtangebote.

17.04.2026

Ontime Logistics: Neuzugang krempelt die Ärmel hoch

Von Graz aus will Alexander Hofmann neue Geschäftsfelder für die Salzburger Spedition erschließen.

16.04.2026
Anzeige