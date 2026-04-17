Quehenberger Logistics erreicht E-Mobility-Meilenstein

Zehn E-Lkw beliefern 100 Wiener dm-Märkte vollständig emissionsfrei und sind so Vorreiter bei nachhaltiger Stadtlogistik.

Die Belieferung der Wiener Filialen von dm drogerie markt erfolgt ab sofort vollständig elektrifiziert.Zehn E-Lkw von Quehenberger Logistics versorgen rund 100 Standorte in der Bundeshauptstadt vollständig lärm- und abgasfrei und erzielen dabei messbare ökologische Effekte.Mit einer jährlichen CO₂-Einsparung von 389 Tonnen entsteht eine Umweltentlastung von 2,78 Mio.Autokilometern oder dem Stromverbrauch von etwa 278 Haushalten.Gleichzeitig wird die Lärmbelastung in der Bundeshauptstadt deutlich reduziert.