QSL startet mit Kaffee in den Nachbarländern durch

Ab sofort beliefert der Full-Service-Logistiker Standorte der Coffeeshop Company in Ungarn, Tschechien und der Slowakei.

Seit fast 15 Jahren fungiert die Quick Service Logistics Austria GmbH (QSL) als Partner der österreichischen Systemgastronomie.Einer davon ist die Wiener Coffeeshop Company.Diese erfolgreiche Kooperation, die 2021 in Österreich begonnen hat, wird nun auf die Nachbarländer Ungarn, Tschechien und Slowakei ausgeweitet.Seit Juni 2025 übernimmt die QSL dort die Lagerung, Kommissionierung und Feinverteilung sämtlicher relevanter Produktgruppen der Coffeeshop Company für insgesamt 14 Standorte.Von ihnen liegen jeweils sechs in Tschechien und Ungarn, sowie zwei in der Slowakei.