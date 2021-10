QR Cargo ernennt R-BAG Group zum neuen GSA in CEE

Die Hauptmärkte von Qatar Airways Cargo in Mittel- und Osteuropa sind derzeit Tschechien und Ungarn, gefolgt von Bulgarien, der Slowakei und Rumänien.Die R-BAG Group wird von nun an ihre Dienstleistungen vermarkten und ausbauen.Dabei geht es insbesondere um das Angebot an maßgeschneiderten Produkten wie QR Pharma und temperaturgeführte Lösungen.Diese sollen die Unternehmen in Mittel- und Osteuropa mit dem Netz der Fluggesellschaft und anderen Märkten im Nahen Osten, auf dem indischen Subkontinent, in Nord- und Südostasien, in Afrika sowie auf dem amerikanischen Kontinent verbinden.Qatar Airways Cargo bietet wöchentlich mehrere Verbindungen mit Frachtflugzeugen und in Frachter umgebaute Passagiermaschinen nach Budapest (BUD) und Prag (PRG), sowie Passagierflüge nach Sofia (SOF) in Bulgarien, Zagreb (ZAG) in Kroatien, Bukarest (BUH) in Rumänien und Belgrad (BEG) in Serbien.

